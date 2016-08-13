Здравствуйте! Необходимо доработать консоль WP так, чтобы можно было «нарезать» права по ролям: «Администратор» «Модератор» «Редактор» «Автор» Также необходима интеграция с сервисом проверки уникальности контента content-watch.ru и форма статистики (интеграция с Яндекс.Метрика). Подробнее в файле: https://docs.google.com/document/d/1g93odbnA9z72TNM_Bxg-wFT7zM_uwk8S9NoINObPUNA/edit Необходимо понять стоимость доработки, а также сроки.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
1. Нужно сделать доску объявлений с интеграцией платёжных систем для: [*]пополнения баланса учётной записи; [*]вывода денег; [*]оплаты доп. функций сайта. 2. Спарсить объявления с других сайтов перед запуском. PS. Хотелось бы и контактирования с разработчиками по сайту в дальнейшем. В том плане, что сломалось что-то — разработчик починил. Захотели ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад