1. Нужно сделать доску объявлений с интеграцией платёжных систем для: [*]пополнения баланса учётной записи; [*]вывода денег; [*]оплаты доп. функций сайта. 2. Спарсить объявления с других сайтов перед запуском. PS. Хотелось бы и контактирования с разработчиками по сайту в дальнейшем. В том плане, что сломалось что-то — разработчик починил. Захотели ...