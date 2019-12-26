BrestGranit

Андрей Левчук BrestGranit

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

fun_girl093
33 года
4 года в сервисе
Была
17 часов назад
$40
10 баллов
год назад
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Четко поставленная задача, всегда на связи, оплата в срок.
Быстро и четко
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$40
9 баллов
4 года назад
Сделать красивый продающий каталог
Все замечательно.
Все четко . рекомендую к работе
Ответный отзыв
erio
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать 3Д макет памятника
Работать удобно, все отлично, рекомендую!
Быстро, качественно и не дорого. Рекомендую
Ответный отзыв
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обновить плагины на сайте WordPress.
WordPress
Спасибо за проект, постоянную связь и быструю оплату! Продолжаем сотрудничество.
Быстро, качественно оперативно. Всем рекомендую. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
s5250
29 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
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Все отлично, доволен заказом.
Договорились на небольшую предоплату , оплатил хотя были сомнения. В итоге все сделано в полном обьеме и без каких либо нареканий. Обещал помочь в еще одном деле касаемого заказа. Рекомендую
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