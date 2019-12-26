Требуется обновление и добавление новых блоков на главной странице сайта в теме OceanWP. Также необходимо подкорректировать страницу товаров и добавить новые товары. Задача ориентирована на улучшение функционала интернет-магазина.
- Интернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
Требуется выгрузить все картинки моделей памятников с сайта rg granit. Необходимо получить как крупные изображения, так и картинки для каталога сайта. Задача включает в себя полное извлечение доступных изображений.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Учет продаж ведется вручную . Необходимо сделать , чтобы все данные сразу заносились в таблицу exel, либо с exel в word и сводные таблицы exel . Более подробно описал в ТЗ в ...Базы данных8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать рекламный план по продвижению продукта. Гранитные памятники. Необходимые корректировки и дополнения будут сделаны. https://www.instagram.com/brestgranit/Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть фото памятника, необходимо нарисовать макет. Размеры укажу,3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Обновить плагины , в дальнейшем нужна будет доработка сайта. (brestgranit by)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать продающий каталог памятников. Предварительно будет оговариваться размещение и необходимые элементыДизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
необходимо сделать сайт на тап линке по аналогии с имеющимся многостраничным сайтом brestgranit.by Прописать надо будет категории , адреса , телефоны. В общем сделать мини сайт визитку основного сайтаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо убрать водяные знаки с фото. Фотографий около 100 штукОбработка фотографий66 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выгрузить все картинки моделей памятников с сайта agava by (крупные картинки)Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно исправить мелкие недостатки на сайте. И внести некоторые поправки Павел ЗалевскийСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужно сделать штендер для размешения в проходных местах. Тематика, гранитные изделия. Сбрасывайте заявки, в беседе опишу ТЗ.Наружная реклама29 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать дизайн вывески над магазином (памятники). Примерные варианты надписей прикреплю. Фото фасада тоже. Нужно сделать чтобы Реклама была заметная, и стильная. Ширина 3,20м , вместо вывески "ТЕХНИКА" https://yadi.sk/d/R2Qzs5g0DIUOcAНаружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать сайт . Движок не принципиален. Примеры того , что хочу. green-stone by ooorostorg byСайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт6 лет назад