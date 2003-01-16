Автоматизировать перенос данных в еxel

Учет продаж ведется вручную . Необходимо сделать , чтобы все данные сразу заносились в таблицу exel, либо с exel в word и сводные таблицы exel .

Более подробно описал в ТЗ в word.

Прикрепил таблицу в которой сейчас ведем учет с необходимыми вкладками.