Получение данных с крипто бирж через WebSocket

Доброго дня. Есть задача для специалистов своего дела. Рассматриваю только с опытом и пониманием задачи. В ответе прошу подробно описать свое видение задачи и ее решение. Интересует парсинг данных с сайта по недвижимости. Нужно выгрузить каталог ЖК ...