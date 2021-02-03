Получение данных с крипто бирж через WebSocket

$200
Базы данныхЗакрыт2 заявки534 просмотра
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Непрерывное получение данных и их обработка из нескольких крипто бирж, через WebSocket.

Сделать интерфейс (пример имеется).

Работу над алгоритмом и интерфейсом нужно выполнить за два дня.

"не менее 200 символов "

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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