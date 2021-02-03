Получение данных с крипто бирж через WebSocket

Доброго дня. Есть задача для специалистов своего дела. Рассматриваю только с опытом и пониманием задачи. В ответе прошу подробно описать свое видение задачи и ее решение. Интересует парсинг данных с сайта по недвижимости. Нужно выгрузить каталог ЖК ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Непрерывное получение данных и их обработка из нескольких крипто бирж, через WebSocket.
Сделать интерфейс (пример имеется).
Работу над алгоритмом и интерфейсом нужно выполнить за два дня.
"не менее 200 символов "
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