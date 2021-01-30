Создать интерфейс на WinCC обмен данными с базой данной MS SQL Server

Здравствуйте. Есть гугл флома https://forms.gle/qBoCzGmmsBCDbsgU6. Необходимо заполнить и отправить 750 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика. То есть, допустим, 200 человек голосует за 1 категорию, 300 за другую и т.д. Цену ...