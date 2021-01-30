Создать интерфейс на WinCC обмен данными с базой данной MS SQL Server

Базы данныхЗакрытнет заявок575 просмотров
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Необходимо параметры обработки (5-7 параметров) детали на станке ( ПЛК S7-1200) сохранять в базу данных и просматривать их. В качестве АРМ используется промышленный ПК (SIMATIC WinCC Runtime Advanced+Microsoft SQL Server)

3 года назад
Salavat56
Салават 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад