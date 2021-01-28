Разработать приложение по бронированию услуг в битрикс24

Создать базу данных для агенства недвижимости .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1bv2plWnF0S4GotZW9FVpfWkaxivW0GoBXt77ntUbiCw/edit?usp=sharing
Пишете сроки и стоимость.
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