Здравствуйте. Нужна помощь по SQL.

Что нужно сделать:

• Проект: 1. На основе проекта (схемы) RBD 2. состоит в написании 2 процедур и 2 триггеров на каждом языке (T-SQL и PL / SQL). Итого 4 процедуры и 4 триггера. 3. процедуры и триггеры должны выполнять некоторые значимые, нетривиальные операции с базой данных из вашего проекта RBD. 4. нетривиально, то есть сделать ROLLBACK в триггере недостаточно 5. исходя из предоставленной мне информации, ваш проект был создан на Oracl и должен быть переписан в синтаксис SQL Server, а затем на его основе должна быть сгенерирована база данных на SQL Server. 6. База данных проекта должна быть заполнена данными. 7. процедуры и триггеры должны правильно работать с этими данными Вы будете представлять проект на предпоследнем и последнем занятии.

T-SQL нужно выполнить в Azure Data Studio, a PL/SQL в Oracle SQL Developer. Сделать нужно до 31.01 до 20:00.