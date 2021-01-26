SQL

Базы данныхЗакрыт1 заявка672 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужна помощь по SQL.

Что нужно сделать:

• Проект: 1. На основе проекта (схемы) RBD 2. состоит в написании 2 процедур и 2 триггеров на каждом языке (T-SQL и PL / SQL). Итого 4 процедуры и 4 триггера. 3. процедуры и триггеры должны выполнять некоторые значимые, нетривиальные операции с базой данных из вашего проекта RBD. 4. нетривиально, то есть сделать ROLLBACK в триггере недостаточно 5. исходя из предоставленной мне информации, ваш проект был создан на Oracl и должен быть переписан в синтаксис SQL Server, а затем на его основе должна быть сгенерирована база данных на SQL Server. 6. База данных проекта должна быть заполнена данными. 7. процедуры и триггеры должны правильно работать с этими данными Вы будете представлять проект на предпоследнем и последнем занятии.

T-SQL нужно выполнить в Azure Data Studio, a PL/SQL в Oracle SQL Developer. Сделать нужно до 31.01 до 20:00.

3 года назад
guest_16079514565026
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт фильтрации и проверки на уникальность номеров (php + mysql)

    Здравствуйте, задача. У нас есть база данных mysql с номерами, все номера в базе уникальные, и не уникальные нам там не нужны. Время от времени к нам приходят новые юзеры, нужно подгонять их номера под единый ...

    PHPMySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать SQL запрос для обновления даты постов Wordpress

    На нашем сайте большое количество постов у которых строка post_modified имеет значение 0000-00-00 00:00:00. Необходимо написать запрос, который найдет все посты в базе с датой 0000-00-00 00:00:00 и заменит их на значение которое указано в строке post_date.

    WordPress
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • База данных

    Требуется создать БД. Каждый объект в БД имеет 5 параметров: 4 символьных + дата. Также каждый объект должен хранить файл (pdf, docx) с возможностью его выгрузки. Вывод БД происходит в html таблицу. Возможность добавлять новые объекты в БД.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование базы данных и разработка REST API (AWS, Node.JS, Mongo)

    Планируется запуск онлайн редактора для обеспечения полного спектра графических инструментов. Для него нужно разработать базу данных для хранения user-generated контента, её развернуть и разработать REST API серверной части.  Технологии: AWS, Node.JS, ZooKeeper, Cassandra, MongoDB Потенциальные размеры базы данных: - ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • В стартап требуется помощь в настройке СУБД MySQL.

    Основные требования: Администрирование UNIX-систем (лучще Debian), установка и настройка, оптимизация производительности. Знание особенностей работы встраиваемых систем на платформе ARM. Обеспечение бесперебойного функционирования сети передачи данных, информационных систем и серверов в зоне ответственности. Уверенные знания компьютерных ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сравнение таблиц в эксель и просто данных

    $12

    Сравнение таблиц в эксель и просто данных Два задания:  1) Есть таблица эксель, имена с адресом, нужно все *повторы* убрать, если имя совпадает и адрес, если адрес другой - оставляем 2) Сравнить список чисел с другим списком и ...

    Базы данных27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать и сделать аналог уже существующей CRM системы

    Задача заключается в том что бы скопировать и создать срм систему аналогичную существующей remonline.ru, она по своему функционалу очень подходит но происходят частые сбои и очень не хватает многих решений которые не возможно сделать через ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    3 года назад