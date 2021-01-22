Скопировать и сделать аналог уже существующей CRM системы

Задача заключается в том что бы скопировать и создать срм систему аналогичную существующей remonline.ru, она по своему функционалу очень подходит но происходят частые сбои и очень не хватает многих решений которые не возможно сделать через итеграции и апи. Предлагайте свою цену и сроки, хочу еще обратить внимание что методы «копирования» меня мало интересуют