С# Необходимо написать статистику на сайт

$66
Базы данныхЗакрыт3 заявки905 просмотров
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Нужна подробная статистика на сайт, с привязкой к категориям и товарам. Выгрузка в excel.

Технологии: c#, .net, mssql

3 года назад
pa21
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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