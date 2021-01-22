С# Необходимо написать статистику на сайт

Пример (алгоритм, производимый вручную):Есть ряд групп/чатов по покупке-продаже различного рода товаров/услуг. Участники группы в свободном доступе выкладывают свои объявления с их предложением продать что-либо или наоборот купить. Заинтересованные в покупке лица, как правило, через поиск в телеграм, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна подробная статистика на сайт, с привязкой к категориям и товарам. Выгрузка в excel.
Технологии: c#, .net, mssql
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