С# Необходимо написать статистику на сайт

Пример (алгоритм, производимый вручную):Есть ряд групп/чатов по покупке-продаже различного рода товаров/услуг. Участники группы в свободном доступе выкладывают свои объявления с их предложением продать что-либо или наоборот купить. Заинтересованные в покупке лица, как правило, через поиск в телеграм, ...