Full-stack (back-end) PHP + LARAVEL разработчик

Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7. (https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189) Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ...
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Требуется сотрудник для удаленной работы
• Знание PHP от 1-3 лет;
• Опыт работы с Laravel;
• Опыт работы с MySQL;
• Умение и желание разбираться в чужом коде.
• Командная работа
Будет плюсом:
• Опыт работы с фреймворками для frontend (VueJS и т.д.);
Оплата по проектам, 1000-1500 в час, примерная загрузка 20-30 часов в месяц.
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