Доработка системы отзывов (PHP Laravel)

Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7.

(https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189)

Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ваш GitHub, где есть что посмотреть.

С течением проекта скорее всего появятся новые задачи, но вот список задач, которые мы определили на данный момент.

1. Загрузить базу данных компаний. Наша база содержит больше полей чем есть в скрипте. Нужно будет модифицировать базу и интерфейс для вывода дополнительных данных.

2. Нужно будет сделать особый тип отзыва - Отзыв редакции. Он должен иметь больший вес чем отзывы пользователей (1 к 10)

3. Реализовать генератор текстов для отзывов на базе финансовых данных и текстов, который мы предоставим.

4. Код виджета должен быть доступен только для зарегистрированных пользователей

5. После того как мы более менее будем довольны функционалом, мы закажем дизайн у дизайнера, который затем надо будет реализовать.