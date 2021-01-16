Доработка системы отзывов (PHP Laravel)

Размер базы данных 600 MB, большая часть места занимает wp_postmeta, скорость загрузки сайта очень слабая. Нужен исполнитель который сможет оптимизировать базу. Как одно из возможных решений https://stackoverflow.com/questions/43859351/why-are-references-to-wp-postmeta-so-slow
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7.
(https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189)
Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ваш GitHub, где есть что посмотреть.
С течением проекта скорее всего появятся новые задачи, но вот список задач, которые мы определили на данный момент.
1. Загрузить базу данных компаний. Наша база содержит больше полей чем есть в скрипте. Нужно будет модифицировать базу и интерфейс для вывода дополнительных данных.
2. Нужно будет сделать особый тип отзыва - Отзыв редакции. Он должен иметь больший вес чем отзывы пользователей (1 к 10)
3. Реализовать генератор текстов для отзывов на базе финансовых данных и текстов, который мы предоставим.
4. Код виджета должен быть доступен только для зарегистрированных пользователей
5. После того как мы более менее будем довольны функционалом, мы закажем дизайн у дизайнера, который затем надо будет реализовать.
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