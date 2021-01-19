По готовой ER-моделе создать базу данных и заполнить её данными. Работать нужно в программах FireBird и IB Expert. Данные должны быть осмысленными:

1)Рассматривается параллель 11-ых классов (можно 2 класса А и Б)

2)У Учеников должно быть множество оценок по каждому предмету (хотя бы по 3)

3)Должны быть и пересдачи некоторых оценок

4)Учитель может преподавать одновременно несколько предметов (история и общество например)

5)Должны быть выставлены итоговые оценки за семестр по всем ученикам