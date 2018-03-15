Визуализация Power BI

Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы. В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц). Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела. Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц ...
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Есть база данных (oracle) в схеме DWH. ETL-процедуры готовы, наполнение/обновление базы работает.
Нужно реализовать репортинг на MS Power BI.
Запросы к DWH будут даны, формы отчетов и т.п. тоже.
Задача - исключительно визуализация. Оптимально - чтоб доступ пользователей был через web (не десктоп).
Визуализация - это отчеты, графики, диаграммы и т.п.
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