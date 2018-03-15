Парсер блокчейна

Здравствуйте, ищу кто сможет реализовать парсинг транзакций биткоин с сохранением в любую бд. И возможность впоследствии написать выборку из этой бд по параметрам. Готовое решение приветствуется

p.s. реализовать можно как на виндоус так и на линукс, есть сервер на линукс с поддержкой языков php, python.