Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы. В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц). Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела. Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц ...
Оптимизировать базу данных и скорость работы сайта на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт у которого 25000 постов с большим количеством произвольных полей от плагина ACF.
После обновления WP и всех плагинов до последних версий, появилась проблема со скоростью открытия страниц. Размера базы данных 500MB, больше всего данных в postmeta http://prntscr.com/wlt9xq
Задачи:
1. Уменьшит время ответа от сервера.
2. Оптимизировать базу данных и выяснить причину с чем связана просадка по скорости.
3. Оптимизировать WP.
От вас цены и сроки.
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