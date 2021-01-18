Оптимизировать базу данных и скорость работы сайта на Wordpress

Есть сайт у которого 25000 постов с большим количеством произвольных полей от плагина ACF.

После обновления WP и всех плагинов до последних версий, появилась проблема со скоростью открытия страниц. Размера базы данных 500MB, больше всего данных в postmeta http://prntscr.com/wlt9xq

Задачи:

1. Уменьшит время ответа от сервера.

2. Оптимизировать базу данных и выяснить причину с чем связана просадка по скорости.

3. Оптимизировать WP.

От вас цены и сроки.