Разработать Базу Данных по учебному проекту на Oracle

Пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GlZlDFX2EowvWZp0WDTt-jtseGVWLI2b_X0o5bH-RZY/edit?usp=sharing Необходимо настроить фильтрацию данных по выбранным параметрам. 1) выбрать все показатели "Параметр 1" в которых присутствует "1" в "Параметр 3" 2) вывести все записи "Параметр 1" подходящие 1 условию на другой лист, со всеми параметрами отфильтрованные по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать Базу данных магазина "Строительных инструментов" на Oracle по учебному проекту. В работе уже выполнена и расписана теоретическая часть, осталось реализовать практическую.
В работе нужно сделать
1)SQl скрипты создания объектов данных: таблицы, связи, ограничения последовательности
2)SQL скрипты создания объектов процессов: процедуры, функции, пакеты, триггеры
3) Добавление тестовых данных в БД
Подробное описание работы с готовой теоретической частью и необходимыми требованиями, которые описываются в начале документа, прикрепляю в файле.
- Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы. В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц). Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела. Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц ...Закрыт3 года назад
Мне необходима сама СУБД и скриншоты выполнения каждого пункта. 1.1. Создать базу данных всоответствии с предметной областью 1.2. Создать универсальное отношение 1.3. Создать таблицы во 2НФ 1.4. Создать таблицы в 3НФ 1.5. Установить первичные и внешние ключи 2. С помощью ER-диаграмм ...Закрыт3 года назад
- $5
Здравствуйте! Для научных исследований необходимы т.н "сущности". К примеру, чайник электрический. Чайник - это сущность. Далее мы находим 500 примеров чайника и вносим в таблицу. Колонки таблицы - марка и модель (можно брать и другие ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
К Google Таблице необходимо предоставить доступы нескольким людям так, чтобы каждый из них видел и мог корректировать только свой массив данных. Создать и активировать макросы. Нужно, чтобы каждый человек видел и мог редактировать в файле только ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день Ищу программиста который сможет помочь с Odoo. Цена обсуждаема по этапам для необходимых данных.Закрыт3 года назад
1. Требования к [i] БД:[/i] [i] - Расчет количества материалов;[/i] [i]- Составление отчетности по остаткам материалов.[/i] [i]- Информация о расположении товара в стеллажах (Требуется реализовать адресное хранение)[/i] [i]Требования к информационному обеспечению. Разработать классификаторы и кодификаторы информации, печатные документы и экранные формы, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $27
Собрать базу контактов по Технической задаче в таблицу направления бизнеса HaReCa (Кафе, рестораны, гостиничные комплексы и так далее) по Территории России Приоритет исполнителей из России Пример работы пришлю лично исполнителю объясним как Быстро найдиБазы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищу специалиста, который сможет внедрить Power BI для построения внутренней отчетности. Здесь подразумеваю не только визуализацию данных, но и: 1. общение с заказчиком с целью выявления потребностей и написания ТЗ, 2. подготовку БД для хранения данных ...Закрыт3 года назад