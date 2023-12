Создать базу данных в Acces, таблицы, формы, отчёты, запросы

Мне необходима сама СУБД и скриншоты выполнения каждого пункта.

1.1. Создать базу данных всоответствии с предметной областью

1.2. Создать универсальное отношение

1.3. Создать таблицы во 2НФ

1.4. Создать таблицы в 3НФ

1.5. Установить первичные и внешние ключи

2. С помощью ER-диаграмм спроектировать БД (пример см. на рис. 1 и 2),

3.1. Созданы все таблицы, в таблицах установлены все свойства таблиц

3.2. Ключевые и внешние ключи обозначены

3.3. Применена подстановка для отдельных столбцов или со значением из другой

таблицы, или с фиксированным набором

Предметная область:

Прокат автомобилей. Фирма, занимающаяся прокатом автомобилей, имеет

автопарк, содержащий некоторое количество автомобилей различных марок,

стоимостей и типов. Каждый автомобиль имеет свою стоимость проката. В пункт

проката обращаются клиенты. Клиенты проходят обязательную регистрацию, в ходе

которой о них собирается стандартная информация (фамилия, имя, отчество, адрес,

телефон). Каждый клиент может обращаться в пункт проката несколько раз.

Обращения клиентов фиксируются, при этом по каждой сделке запоминаются дата

выдачи и ожидаемая дата возврата. Стоимость проката автомобиля должна зависеть

не только от самого автомобиля, но и от срока его проката, а также от года

выпуска. Также нужно ввести систему штрафов за возвращение автомобиля в

ненадлежащем виде и систему скидок для постоянных клиентов.

4. В соответствии с разработанной инфологической моделью создать таблицы в

соответствии с заданием.

Предусмотреть необходимые свойства полей, а также создать выпадающие списки:

4.1. используя фиксированный набор значений (вручную),

4.2. на основании значений поля другой таблицы.

Задание:

1. Ввести в список вручную значения поля Тип таблицы Автомобили

2. В поле Код_штрафа таблицы Возвращенные_автомобили подставить значения поля

Название таблицы Штрафы.

5. Создать схему разрабатываемой базы данных в СУБД MS Access

5.1. Создать бинарные отношения

5.2. Указать типы связей

5.3. Создать инфологическую модель предметной области

5.4. Представить объяснения выполнения проектирования

6. Заполнить таблицы данными:

6.1. Во все таблицы ввести данные: не менее 15 записей в каждую

6.2. При вводе использовать подстановка данных в поля

6.3. При вводе данных использовать подтаблицы

7. Создать простые запросы и запросы с использованием операторов сравнения (=,

, >, =) и логических операторов (AND, OR, NOT)

7.1. Создать простые запросы

7. 2. Создать простые запросы с использованием в условии отбора операторов

сравнения

7. 3. Создать запросы с использованием в условии отбора логических операторов

7. 4. Создать запросов с использованием сочетания операторов сравнения и

логических операторов

8. Выполнить запросы

8.1. Вывести все данные о клиентах.

8.2. Вывести ФИО клиентов и отсортировать по фамилии и имени.

8.3. Вывести ФИО клиентов, у которых не указан телефон.

8.4. Вывести код штрафа, имеющего сумму не менее 2000 руб. Отсортировать по

убыванию суммы.

8. 5. Вывести код автомобиля, год выпуска ранее 2014 г.

8. 6. Вывести код автомобиля, стоимость которого более 500000 и стоимостью

проката менее 50000 руб.

8. 7. Вывести код автомобиля, который был выдан в январе 2018 г. Со скидкой

10500 руб.

8. 8. Вывести код автомобиля с кодом марки 2 или 5 и годом выпуска не позднее

2012 г.

8. 9. Вывести код автомобиля с кодом типа 2 или 4 и кодом марки 1 или 3 и годом

выпуска 2012.

8. 10. Вывести код автомобиля с кодом типа 2 или 4 и годом выпуска 2012 или

2014 и стоимостью менее 600000 или с кодом тип 1 или 3 и годом выпуска 2016.

9. Создать вычисляемые поля с использованием арифметических операторов ивстроенных функций.

9. 1. Создать вычисляемое полеВозраст_автомобиля. (Текущий год – Год выпуска).

9. 2. Создать вычисляемое полеКоличество дней_проката. (Дата возврата – Дата выдачи).

9. 3. Создать вычисляемое поле Дети.Вывести ФИО клиентов, возраст которых менее 18 лет.

9. 4. Создать вычисляемое поле,которое выводит Фамилии клиентов-пенсионеров (мужчины – 60 лет, женщины – 55

лет).

9. 5. Создать вычисляемое поле,которое будет выводить фамилию клиентов с инициалами.

9. 6. Создать вычисляемое поле сполным именем клиентов (Фамилия Имя Отчество), дату его рождения и текст «С

днем рождения!», если у него сегодня день рождения.

10. Создать запросы с параметрами.

10. 1. Вывести данные об автомобилях,год выпуска которых от 2008 до 2017.

10. 2. Вывести сведения обавтомобилях, стоимость которых более 500000 руб., стоимость проката 30000 руб.

или 50000 руб.

10. 3. Вывести данные о сотрудниках,фамилии которых начинаются на букву «Е» или «Т», имя Артем, или Вероника, или

Владимир, а отчество Михайлович или Денисович, или Петровна.

10. 4. Вывести данные о клиентах,вторая буква фамилии которых «р», имя заканчивается на «ей», отчество

начинается на «К» или «Т».

10. 5. Вывести данные о клиентах сфамилиями Травин, или Федотов, или Жукова, имеющие номер телефона, вторая цифра

которого 1, четвертая – 7, а седьмая – 2.

10. 6. Вывести данные о клиентах, укоторых отчество Родионович, или Борисовна, или Егорович, а дата рождения март

1991 или сентябрь 1998 г.

10. 7. Вывести данные о выданныхавтомобилях, в которых дата выдачи 15.03.2018, дата возврата 30.03.2018, а

скидка 3000 руб.

11. Создать запросы с использованиемагрегатных функций и с группировкой данных.

11. 1. Вывести минимальную имаксимальную стоимость автомобиля.

11. 2. Вывести количество автомобилей.

11. 3. Вывести количество автомобилейс годом выпуска с 2007 г. по 2018 г

11. 4. Вывести среднюю стоимостьавтомобилей марок «Audi», или «BMW».

11. 5. Вывести общую стоимостьавтомобилей, выпущенных до 2017 г.

11. 6. Вывести количество автомобилей,выданных каждому клиенту.

11. 7. Вывести минимальную скидку покаждому выданному автомобилю, если она больше 3000 руб.

11. 8. Вывести количество автомобилей,возвращенных с февраля по сентябрь 2018 г. по каждому типу клиента, если оно не

превышает 3.

12. Создать многотабличные запросы на выборку.

12. 1. Вывести марку автомобиля, годвыпуска, название штрафа и дату.

12. 2. Вывести марку автомобиля, типавтомобиля, год выпуска, стоимость.

12. 3. Вывести год выпуска автомобилеймарки «BMW», «Audi», или «Bentley» и их стоимость.

12. 4. Вывести марки автомобилей сгодом выпуска с 2012 по 2017 г. и стоимость проката.

12. 5. Вывести марки автомобилей стипом «грузовая», или «легковая», или «внедорожник» и их год выпуска.

12. 6. Вывести марки автомобилей, укоторых стоимость более 500000 руб., стоимость проката от 10000 руб. до 45000

руб.

12. 7. Вывести количество штрафовкаждой марки автомобилей, которые выпущены непозднее 2014 г.

12. 8. Вывести общую сумму скидок длякаждого постоянного клиента.

13. Создать запросы на удаление,добавление и обновление данных.

13. 1. Увеличить стоимость проката на15% у тех автомобилей, у которых год выпуска от 1970 по 2000 годы.

13. 2. Уменьшить стоимость прокатаавтомобилей марки Mazda, BMV и Audi на 1000 руб.

13. 3. Увеличить сумму штрафа на 500руб. за нарушение правил ДТП.

13. 4. Удалить клиентов, возрасткоторых менее 18 лет.

13. 5. Удалить автомобили, год выпускакоторых ранее 1990 г.

13. 6. Изменить код типа клиента напостоянного, а скидку увеличить на 1500 руб. при выдаче автомобилей марки

Mercury и Nissan 2013 года выпуска.

13. 7. Увеличить дату возврата постояннымклиентам, если их скидка от 1500 руб. до 2500 руб.

13. 8. Удалить данные о выданныхавтомобилях, если разница между датой возврата и датой выдачи равна нулю, а

скидка 3000 руб.

13. 9. Удалить клиентов с именами,начинающимися на букву А и И и с отчеством Николаевич или Николаевна.

14. Создать простые формы дляпросмотра данных справочников и составные формы для просмотра данных из

подчиненной таблицы при выборе параметра из главной таблицы с помощью элемента

управления формой выпадающий список.

14. 1. Создать форму Список штрафов.

14. 2. Создать форму Марки машин.

14. 3. Создать форму Список клиентов.

14. 4. По запросу Возвращенныеавтомобили, который содержит марка автомобиля, название штрафа, дата возврата,

создать форму Список возвращенных машин.

14. 5. Создать связанную форму Списоквыданных автомобилей, которая по фамилии клиента, покажет автомобили, которые

он брал.

15. Создать главную кнопочную форму, ,в которой предусмотреть: кнопки для всех созданных форм; кнопку выхода из

приложения; картинку, соответствующую предметной области, установить кнопки для

просмотра форм, отформатировать форму и установить на нее соответствующую

предметной области картинку, установить кнопку выхода из приложения)

16. Создать простые отчеты, отчеты наосновании запросов, отчеты с итогами.

16. 1. Создать отчет на основе таблицыКлиенты.

16. 2. Создать отчет на основе запроса(Вывести данные о выданных автомобилях, у которых дата выдачи с мая по сентябрь

2018 г. или с января по март 2018, а дата возврата с апреля по октябрь 2018 г.)

16.3. Создать запрос, который покажетсреднюю стоимость машин каждой марки.

16. 4. Создать запрос, который покажетобщую стоимость проката всех автомобилей.

16. 5. Создать запрос, который покажетсведения о машинах, количество машин по каждому году выпуска и общее количество

машин.