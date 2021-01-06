Пример https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GlZlDFX2EowvWZp0WDTt-jtseGVWLI2b_X0o5bH-RZY/edit?usp=sharing Необходимо настроить фильтрацию данных по выбранным параметрам. 1) выбрать все показатели "Параметр 1" в которых присутствует "1" в "Параметр 3" 2) вывести все записи "Параметр 1" подходящие 1 условию на другой лист, со всеми параметрами отфильтрованные по ...
Парсинг гугл-таблиц в обои рабочего стола VPS с ОС Windows Server 2019
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Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы.
В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц).
Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела.
Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц в обои рабочего стола конкретной машины в пропорциях 2/3+1/3 каждой таблицы соответственно - своего рода соревнование внутри отдела. Фон вне таблицы можно оставлять черным на обоях. При этом таблицы имеют определенное редактирование (заливка, ширина ячеек и т.п.) и оно должно сохраняться (возможно надо делать скрин-фото таблицы и его выводить в фото)
Учитывая, что такой инструмент будет работать на несколько разных машин у каждого сотрудника отдела, то нужно какое-то окно ввода данных или что-то в этом роде
Обои должны быть динамичные относительно изменения разрешения экрана с сохранением пропорций. Начиная с 13" мониторов эпла заканчивая FullHD экранами.
Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное удобно, просто интуитивно понятно в использовании
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