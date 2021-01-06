Парсинг гугл-таблиц в обои рабочего стола VPS с ОС Windows Server 2019

Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы.

В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц).

Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела.

Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц в обои рабочего стола конкретной машины в пропорциях 2/3+1/3 каждой таблицы соответственно - своего рода соревнование внутри отдела. Фон вне таблицы можно оставлять черным на обоях. При этом таблицы имеют определенное редактирование (заливка, ширина ячеек и т.п.) и оно должно сохраняться (возможно надо делать скрин-фото таблицы и его выводить в фото)

Учитывая, что такой инструмент будет работать на несколько разных машин у каждого сотрудника отдела, то нужно какое-то окно ввода данных или что-то в этом роде

Обои должны быть динамичные относительно изменения разрешения экрана с сохранением пропорций. Начиная с 13" мониторов эпла заканчивая FullHD экранами.

Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное удобно, просто интуитивно понятно в использовании