Парсинг гугл-таблиц в обои рабочего стола VPS с ОС Windows Server 2019

$150
Базы данныхЗакрыт1 заявка870 просмотров
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Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы.

В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц).

Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела.

Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц в обои рабочего стола конкретной машины в пропорциях 2/3+1/3 каждой таблицы соответственно - своего рода соревнование внутри отдела. Фон вне таблицы можно оставлять черным на обоях. При этом таблицы имеют определенное редактирование (заливка, ширина ячеек и т.п.) и оно должно сохраняться (возможно надо делать скрин-фото таблицы и его выводить в фото)

Учитывая, что такой инструмент будет работать на несколько разных машин у каждого сотрудника отдела, то нужно какое-то окно ввода данных или что-то в этом роде

Обои должны быть динамичные относительно изменения разрешения экрана с сохранением пропорций. Начиная с 13" мониторов эпла заканчивая FullHD экранами.

Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное удобно, просто интуитивно понятно в использовании

3 года назад
ganesh_network
Антон 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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