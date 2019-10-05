ganesh_network

Хочу сделать так, есть гугл-таблица. В ней kpi-значения эффективности сотрудника. Хочу чтобы с выставленной периодичностью (например раз в 6 часов) парсились данные из таблицы в картинку и устанавливались на обои рабочего стола конкретной виртуальной машины ...