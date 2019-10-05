ganesh_network

Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы. В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц). Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела. ...
- $150Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $65
В маркетинговую компанию занимающейся производством собственных товаров и реализующих их на маркетплейсах+e-commerce необходим таск менеджер для всех этапов работы. Предварительный выбор встал на Jira или Asana. Предпочтительно Jira - т.к. можно использовать ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
Хочу сделать так, есть гугл-таблица. В ней kpi-значения эффективности сотрудника. Хочу чтобы с выставленной периодичностью (например раз в 6 часов) парсились данные из таблицы в картинку и устанавливались на обои рабочего стола конкретной виртуальной машины ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $450
Добрый день. Необходимо решение как альтернатива месенджеру телеграм. Решение что-то вроде Pidgin на XMPP с otr-шифрованием. Необходимо чтобы софт стоял и работал на серверах с Windows Server (2012-2016-2019), на Android, на Apple. ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад