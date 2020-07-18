Доброго дня! Ищу человека, кто знает скрипт GoldCoders и все настроит вместе и зальет на главную мой темплат.
Парсинг гугл-таблицы в обои рабочего стола Windows
Хочу сделать так, есть гугл-таблица. В ней kpi-значения эффективности сотрудника. Хочу чтобы с выставленной периодичностью (например раз в 6 часов) парсились данные из таблицы в картинку и устанавливались на обои рабочего стола конкретной виртуальной машины под ОС Windows.
Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное чтобы это было безопасное и гибкое решение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
При попытке входа на сайт налогов используя установленный на компьютер ЭЦП выдается ошибка. С помощью TeamViewer требуется устранить ошибку, чтобы можно было зайти в личный кабинет. Скрин ошибки - http://prntscr.com/tl847m ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Djangoforms. Dynamic initial values. Требуется написать код или исправить существующий код. Сам я новичок впрограммировании. Есть проект на Django.На первом этапе в функции n01_size_kss() инициализирую первую форму KSS_Form().Результаты, полученныеиз этой формы после промежуточных вычислений (вычисляется ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить сеть в linux mint 20: - сделать статичный mac адресСистемное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
image prossecing программист нужен реализовать проект https://bit.ly/32dvJpcСистемное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Не запускается питоновский скрипт на кроне Нужен программист / системный администратор, кто-угодно кто может указать на ошибку и проконсультируйтесь по работе крона и запуска скриптов Для скриптов использую юпитер ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Делаю парсинг Amazon Нужно изменить куки Amazon хранит в куках данные о местоположении, нужно в начале парсинга указать страну Америка Собственно и всеСистемное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
по описанию cve написать решениеСистемное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад