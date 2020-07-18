Парсинг гугл-таблицы в обои рабочего стола Windows

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки491 просмотр

Хочу сделать так, есть гугл-таблица. В ней kpi-значения эффективности сотрудника. Хочу чтобы с выставленной периодичностью (например раз в 6 часов) парсились данные из таблицы в картинку и устанавливались на обои рабочего стола конкретной виртуальной машины под ОС Windows.

Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное чтобы это было безопасное и гибкое решение.

5 лет назад
ganesh_network
Антон 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$40
7 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Артём
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иванов
 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
93 отзыва(-1)
5 лет назад