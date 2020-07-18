Парсинг гугл-таблицы в обои рабочего стола Windows

Хочу сделать так, есть гугл-таблица. В ней kpi-значения эффективности сотрудника. Хочу чтобы с выставленной периодичностью (например раз в 6 часов) парсились данные из таблицы в картинку и устанавливались на обои рабочего стола конкретной виртуальной машины под ОС Windows.

Реализация особо не имеет значения. Это или софт или виджет или может скрипт какой. Главное чтобы это было безопасное и гибкое решение.