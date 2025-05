Django forms. Dynamic initial values. Написать код / исправиить.

Djangoforms. Dynamic initial values. Требуется написать код или исправить существующий код. Сам я новичок впрограммировании. Есть проект на Django.На первом этапе в функции n01_size_kss() инициализирую первую форму KSS_Form().Результаты, полученныеиз этой формы после промежуточных вычислений (вычисляется переменная "filter_label") должныбыть направлены во вторую форму KSS_Form1() как dynamic initial values https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ref/forms/api/#dynamic-initial-valuesУ меня не хватаетинтеллекта чтобы это сделать. Ваша задача - написатьview (или исправить мою функцию n01_size_kss1()), а также исправить или переписать мою вторуюформу KSS_Form1(), которая неработает, но по ней видно в каком направлении должны быть приложены усилия. Задание должнобыть выполнено в двух вариантах:1. class KSS_Form1(forms.Form) - основной вариант примерно 25 строк2. class KSS_Form1(ModelForm) -дополнительный вариант - 25 строк

....

#views.py

'''FIRST FORM PROCESSING'''

def n01_size_kss(request):

if request.method == 'POST':

form = KSS_Form(request.POST)

context = {'form':form}

if form.is_valid():

# some calculations for the econd form - calculation of filter_label value

form1 = KSS_Form1(initial={'filter_label':filter_label})

context = {'form':form1}

return render(request, 'af/size/01_kss_size2.html', context)

else:

context = {'form':KSS_Form()}

return render(request, 'af/size/01_kss_size1.html', context)

'''SECOND FORM PROCESSING'''

def n01_size_kss1(request):

if request.method == 'POST':

form = KSS_Form1(request.POST)

context = {'form':form}

if form.is_valid():

# calculation of another value x

context = {'x':x, **context}

return render(request, 'af/size/01_kss_size3.html', context)

else:

context = {'form':KSS_Form1()}

return render(request, 'af/size/01_kss_size3.html', context)

#forms.py

''' FIRST FORM '''

class KSS_Form(forms.Form):

'''Existing / current pre-separation'''

choices = [

(1, _("Central filter unit or another filter (

(2, _("Fine chip conveyor or slot sleeve or magnet separator (

(3, _("Coarse chip conveyor / perforated plate (

]

preseparation = forms.ChoiceField(\

required=True, \

label=_("Specify existing / current pre-separation:"), \

choices = choices, )

'''SECOND FORM'''

class KSS_Form1(forms.Form):

Field1 = forms.ChoiceField(choices=[], widget=forms.Select(),

label=_("Specify desired material of housing:"),)

def __init__(self, *args, **kwargs):

super(KSS_Form1, self).__init__(*args, **kwargs)

filter_label = self.initial['filter_label']

self.fields['Field1'].choices = [

]