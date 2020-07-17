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Django forms. Dynamic initial values. Написать код / исправиить.
Djangoforms. Dynamic initial values. Требуется написать код или исправить существующий код. Сам я новичок впрограммировании. Есть проект на Django.На первом этапе в функции n01_size_kss() инициализирую первую форму KSS_Form().Результаты, полученныеиз этой формы после промежуточных вычислений (вычисляется переменная "filter_label") должныбыть направлены во вторую форму KSS_Form1() как dynamic initial values https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ref/forms/api/#dynamic-initial-valuesУ меня не хватаетинтеллекта чтобы это сделать. Ваша задача - написатьview (или исправить мою функцию n01_size_kss1()), а также исправить или переписать мою вторуюформу KSS_Form1(), которая неработает, но по ней видно в каком направлении должны быть приложены усилия. Задание должнобыть выполнено в двух вариантах:1. class KSS_Form1(forms.Form) - основной вариант примерно 25 строк2. class KSS_Form1(ModelForm) -дополнительный вариант - 25 строк
....
#views.py
'''FIRST FORM PROCESSING'''
def n01_size_kss(request):
if request.method == 'POST':
form = KSS_Form(request.POST)
context = {'form':form}
if form.is_valid():
# some calculations for the econd form - calculation of filter_label value
form1 = KSS_Form1(initial={'filter_label':filter_label})
context = {'form':form1}
return render(request, 'af/size/01_kss_size2.html', context)
else:
context = {'form':KSS_Form()}
return render(request, 'af/size/01_kss_size1.html', context)
'''SECOND FORM PROCESSING'''
def n01_size_kss1(request):
if request.method == 'POST':
form = KSS_Form1(request.POST)
context = {'form':form}
if form.is_valid():
# calculation of another value x
context = {'x':x, **context}
return render(request, 'af/size/01_kss_size3.html', context)
else:
context = {'form':KSS_Form1()}
return render(request, 'af/size/01_kss_size3.html', context)
''' FIRST FORM '''
class KSS_Form(forms.Form):
'''Existing / current pre-separation'''
choices = [
(1, _("Central filter unit or another filter (
(2, _("Fine chip conveyor or slot sleeve or magnet separator (
(3, _("Coarse chip conveyor / perforated plate (
]
preseparation = forms.ChoiceField(\
required=True, \
label=_("Specify existing / current pre-separation:"), \
choices = choices, )
'''SECOND FORM'''
class KSS_Form1(forms.Form):
Field1 = forms.ChoiceField(choices=[], widget=forms.Select(),
label=_("Specify desired material of housing:"),)
def __init__(self, *args, **kwargs):
super(KSS_Form1, self).__init__(*args, **kwargs)
filter_label = self.initial['filter_label']
self.fields['Field1'].choices = [
]
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