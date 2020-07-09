Парсинг Amazon

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Закрыт3 заявки603 просмотра

Делаю парсинг Amazon

Нужно изменить куки 

Amazon хранит в куках данные о местоположении,  нужно в начале парсинга указать страну Америка

 Собственно и все

5 лет назад
terlalex
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