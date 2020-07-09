Парсинг Amazon

привет, есть код : ip|||1~~~%EE%AF%97%40%EE%08%00%83%CD%23%13%F6E%C4%2A0 ip|||1~~~.%14H%A9%13%9F6%EFL%F2%EF0%E94%5E%BA ip|||1~~~%01E4C%04%A6%15O%90N%9A%09bK%88X можно ли его как-то раскодировать? если можно то скажите цену и срок