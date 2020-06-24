Анализатор трафика, прокси на С / С++

Ищу исполнителя владеющего C / C++ и с хорошим опытом работы ссетевыми приложениями.

Задача реализовать софт включающий в себя:

Нагруженный Proxy server (relay)

Packet sniffer

управление iptables

Proxy server – задача ретранслировать трафик между клинтом и сервером. Вести статистику, участвовать в обмене. Есть решение написанное на Python 3.Алгоритм работы уже отточен.

Packet Sniffer – есть пример на С / C++. Нужно убрать из кода не нужное настроить фильтрацию и сбор статистики для дальнейшей работы Proxy.

Управление Iptables – в зависимости от данных обработанных snifer создавать и удалять правила маршрутизации.