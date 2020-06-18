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Преобразовать код индикатора TradingView в код индикатора Thinkorswim
Добрый день!
Необходимо преобразовать несколько индикаторов из кода TradingView в код индикатора Thinkorswim.
Также есть несколько индикаторов, которые необходимо преобразовать из кода индикатора Thinkorswim в код TradingView. Если договоримся по цене, то отдам сразу заказ на все индикаторы.
С уважением,
Пример: необходимо преобразовать индикатор Thinkorswim в код индикатора TradingView.
код ThinkScript
#WT_LBShort Name TV
declarelower;
inputChannel_Length = 10; #10
inputAverage_Length = 21; #10
inputover_bought_1 = 60;
inputover_bought_2 = 53;
inputover_sold_1 = -60;
inputover_sold_2 = -53;
inputshow_bubbles = yes;
inputshow_sec_bbls = no;
inputshow_alerts = yes;
defap = hlc3;
defesa = ExpAverage(ap, Channel_Length);
defd = ExpAverage(AbsValue(ap - esa), Channel_Length);
defci = (ap - esa) / (0.015 * d);
deftci = ExpAverage(ci, Average_Length);
defwt1 = tci;
defwt2 = SimpleMovingAvg(wt1, 4);
#defzero = 0;
plotzero = 0;
zero.SetDefaultColor(Color.GRAY );
plotobLevel1 = over_bought_1;
obLevel1.SetDefaultColor(Color.RED);
plotosLevel1 = over_sold_1;
osLevel1.SetDefaultColor(Color.GREEN);
plot obLevel2 = over_bought_2;
obLevel2.SetDefaultColor(Color.RED);
obLevel2.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);
plot osLevel2 = over_sold_2;
osLevel2.SetDefaultColor(Color.GREEN);
osLevel2.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);
plotwt1_1 = wt1;
wt1_1.SetDefaultColor(Color.GREEN);
plotwt2_1 = wt2;
wt2_1.SetDefaultColor(Color.RED);
wt2_1.SetStyle(Curve.POINTS);
plotwt3 = (wt1 - wt2);
wt3.SetDefaultColor(Color.BLUE);
wt3.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
defsignal1 = wt1 crosses above wt2 and wt1
plotSignal = if signal1 then (signal1 *over_sold_2) else Double.NaN;
Signal.SetDefaultColor(Color.GREEN);
Signal.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.ARROW_UP);
Signal.SetLineWeight(3);
Signal.HideTitle();
defsignal2 = wt1 crosses below wt2 and wt1 > over_bought_2;
plotSignal2_ = if signal2 then (signal2 *over_bought_2) else Double.NaN;
Signal2_.SetDefaultColor(Color.RED);
Signal2_.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.ARROW_DOWN);
Signal2_.SetLineWeight(3);
Signal2_.HideTitle();
Дополнительный код для оповещения:
Alert(signal, "WT Arrow UP",Alert.BAR, Sound.Ring);
Alert(signal2_, "WT Arrow DOWN",Alert.BAR, Sound.Ring);
Заявки фрилансеров
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