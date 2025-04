Преобразовать код индикатора TradingView в код индикатора Thinkorswim

Добрый день!

Необходимо преобразовать несколько индикаторов из кода TradingView в код индикатора Thinkorswim.

Также есть несколько индикаторов, которые необходимо преобразовать из кода индикатора Thinkorswim в код TradingView. Если договоримся по цене, то отдам сразу заказ на все индикаторы.

С уважением,

Пример: необходимо преобразовать индикатор Thinkorswim в код индикатора TradingView.

код ThinkScript

#WT_LBShort Name TV

declarelower;

inputChannel_Length = 10; #10

inputAverage_Length = 21; #10

inputover_bought_1 = 60;

inputover_bought_2 = 53;

inputover_sold_1 = -60;

inputover_sold_2 = -53;

inputshow_bubbles = yes;

inputshow_sec_bbls = no;

inputshow_alerts = yes;

defap = hlc3;

defesa = ExpAverage(ap, Channel_Length);

defd = ExpAverage(AbsValue(ap - esa), Channel_Length);

defci = (ap - esa) / (0.015 * d);

deftci = ExpAverage(ci, Average_Length);

defwt1 = tci;

defwt2 = SimpleMovingAvg(wt1, 4);

#defzero = 0;

plotzero = 0;

zero.SetDefaultColor(Color.GRAY );

plotobLevel1 = over_bought_1;

obLevel1.SetDefaultColor(Color.RED);

plotosLevel1 = over_sold_1;

osLevel1.SetDefaultColor(Color.GREEN);

plot obLevel2 = over_bought_2;

obLevel2.SetDefaultColor(Color.RED);

obLevel2.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);

plot osLevel2 = over_sold_2;

osLevel2.SetDefaultColor(Color.GREEN);

osLevel2.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);

plotwt1_1 = wt1;

wt1_1.SetDefaultColor(Color.GREEN);

plotwt2_1 = wt2;

wt2_1.SetDefaultColor(Color.RED);

wt2_1.SetStyle(Curve.POINTS);

plotwt3 = (wt1 - wt2);

wt3.SetDefaultColor(Color.BLUE);

wt3.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);

defsignal1 = wt1 crosses above wt2 and wt1

plotSignal = if signal1 then (signal1 *over_sold_2) else Double.NaN;

Signal.SetDefaultColor(Color.GREEN);

Signal.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.ARROW_UP);

Signal.SetLineWeight(3);

Signal.HideTitle();

defsignal2 = wt1 crosses below wt2 and wt1 > over_bought_2;

plotSignal2_ = if signal2 then (signal2 *over_bought_2) else Double.NaN;

Signal2_.SetDefaultColor(Color.RED);

Signal2_.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.ARROW_DOWN);

Signal2_.SetLineWeight(3);

Signal2_.HideTitle();

Дополнительный код для оповещения:

Alert(signal, "WT Arrow UP",Alert.BAR, Sound.Ring);

Alert(signal2_, "WT Arrow DOWN",Alert.BAR, Sound.Ring);