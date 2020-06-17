Разработка спуфера данных для игрового процесса

Нужна программа которая будет подменять данные, которые пытается собрать

с компьютера другая программа, а конекретно: wow.exe - игровой процесс

world of warcraft .

Нужно перехватить вызовы winapi и подставить свои, так же пройти незамеченными для patchguardа.

На текущий момент wow.exe получает данные :

"RGKY":xxx, // RtlGenRandom (Identify)

"CPGE":xxx, // GetACP

"ULNG":xxx, // GetUserDefaultLangID

"SLNG":xxx, // GetSystemDefaultLangID

"CNME":xxx, // GetComputerNameW

"UNME":xxx, // GetUserNameW

"UTCO":xxx, // GetTimeZoneInformation

"CARC":xxx, // wProcessorArchitecture

"CREV":xxx, // wProcessorRevision

"CLVL":xxx, // wProcessorLevel

"PMEM":xxx, // lpMinimumApplicationAddress >> 20 ?!

"PSZE":xxx, // dwActiveProcessorMask >> 20 ?!

"OVER":xxx, // cpuid start

"CVRA":xxx, .

"CFTC":xxx, .

"CFTD":xxx, .

"CEFC":xxx, .

"CEFD":xxx, .

"CBRD":xxx, // cpuid end

"CVEN":xxx, // RtlGetVersion (%d.%d.%d.%d %s)

"ANME":xxx, // GetAdaptersInfo.AdapterName

"ADSC":xxx, // GetAdaptersInfo.Description

"MAC":xxx // GetAdaptersInfo.Address

Также нужно спрятать процессы wow.exe друг от друга.

Исполнитель нужен со знанием англ. языка. Цена обсуждается. Требуется серьезный человек.