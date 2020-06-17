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Разработка спуфера данных для игрового процесса
Нужна программа которая будет подменять данные, которые пытается собрать
с компьютера другая программа, а конекретно: wow.exe - игровой процесс
world of warcraft .
Нужно перехватить вызовы winapi и подставить свои, так же пройти незамеченными для patchguardа.
На текущий момент wow.exe получает данные :
"RGKY":xxx, // RtlGenRandom (Identify)
"CPGE":xxx, // GetACP
"ULNG":xxx, // GetUserDefaultLangID
"SLNG":xxx, // GetSystemDefaultLangID
"CNME":xxx, // GetComputerNameW
"UNME":xxx, // GetUserNameW
"UTCO":xxx, // GetTimeZoneInformation
"CARC":xxx, // wProcessorArchitecture
"CREV":xxx, // wProcessorRevision
"CLVL":xxx, // wProcessorLevel
"PMEM":xxx, // lpMinimumApplicationAddress >> 20 ?!
"PSZE":xxx, // dwActiveProcessorMask >> 20 ?!
"OVER":xxx, // cpuid start
"CVRA":xxx, .
"CFTC":xxx, .
"CFTD":xxx, .
"CEFC":xxx, .
"CEFD":xxx, .
"CBRD":xxx, // cpuid end
"CVEN":xxx, // RtlGetVersion (%d.%d.%d.%d %s)
"ANME":xxx, // GetAdaptersInfo.AdapterName
"ADSC":xxx, // GetAdaptersInfo.Description
"MAC":xxx // GetAdaptersInfo.Address
Также нужно спрятать процессы wow.exe друг от друга.
Исполнитель нужен со знанием англ. языка. Цена обсуждается. Требуется серьезный человек.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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