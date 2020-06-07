Реализация мультиэкранной беспроводной презентационной системы на mac

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок711 просмотров

Реализация мультиэкранной беспроводной презентационной системы на mac нужно сделать приложение под мак ос, которое бы показывало экран с одного мака по wifi на других макахподробнее расскажубуду рад сотрудничествусрочно

5 лет назад
guest_15918961039851
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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