DevOps (по проектно)

У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие.

Ищем Devops инженера.

Первые задачи будут по проектными, с оплатой по фиксированному ТЗ

Текущие задачи: