DevOps (по проектно)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки440 просмотров

У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие.

Ищем Devops инженера.

Первые задачи будут по проектными, с оплатой по фиксированному ТЗ

Текущие задачи:

  • Сделать тюнинг ядра CentOS для высоких нагрузок веб приложений
  • Настройка сбора метрик со всех серверов и микросервисов
  • Настроить графики в Grafana в части мониторинга
  • Настроить  Grafanа в части отправки критичных уведомлений
  • Внедрить CI/CD
  • Внедрить балансировщик с поддержкой установки лимита на входящие запросы по значению URL параметра
CentOS
5 лет назад
rshar
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Ануар
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад