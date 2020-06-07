Нужно написать простой батник для перезагрузки usb модема от мегафон.
DevOps (по проектно)
У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие.
Ищем Devops инженера.
Первые задачи будут по проектными, с оплатой по фиксированному ТЗ
Текущие задачи:
- Сделать тюнинг ядра CentOS для высоких нагрузок веб приложений
- Настройка сбора метрик со всех серверов и микросервисов
- Настроить графики в Grafana в части мониторинга
- Настроить Grafanа в части отправки критичных уведомлений
- Внедрить CI/CD
- Внедрить балансировщик с поддержкой установки лимита на входящие запросы по значению URL параметра
Заявки фрилансеров
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