Написать простой bat файл

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Закрыт4 заявки1006 просмотров

Нужно написать простой батник для перезагрузки usb модема от мегафон.

5 лет назад
guest_15914920738622
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