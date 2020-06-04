Разработка рабочей платформы для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок617 просмотров

Ищем опытного Senior разработчика или Team Lead для полного курирования разработки внутреннего сервиса компании. Мы готовы рассмотреть разные стэки, преимущественно Python, Node.js или PHP.

Основные требования:

  • Отличное понимание Front-end части, фреймворков Angular/Vue/React.
  • Опыт разработки на одном из Back-end языков (преимущественно Python (Django), JS (Node.js) или PHP (Symfony, Laravel)).
  • Опыт работы с базами данных (SQL/NoSQL).
  • Опыт работы с Apache, Nginx серверами.
  • Участие в полном цикле разработки приложения.
  • Наличие завершенных и функционирующих проектов.
Soft-skills:
  • Трекинг современных IT-трендов и новых решений в рамках используемого стэка.
  • Умение координировать процесс разработки.
  • Умение работать с чужим кодом.
  • Четкая формулировка требований, задач и сроков.
Работа проектная, с дальнейшей поддержкой и консультированием, условия сотрудничества зависят от опыта и навыков кандидата и обсуждаются индивидуально.

Если Ваши знания и навыки соответствуют нашим требованиям, мы ждём именно Вас!

AngularApacheDjangoJavaScriptLaravelNginxNode.jsPHPPythonSQLSymfonyVue.js
5 лет назад
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