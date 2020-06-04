Конвертация файлов gltf в usdz

Ищу специалиста для конвертации на сервере gltf в usdzформат. На сервере уже находятся загруженные gltf файлыи нужно чтобы можно было их экспортировать в usdz форма. Уже есть готовые

конвертер онлайн и на github то жеесть библиотеке. Сервер Linux. Пишитесразу цену и срок