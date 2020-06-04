Ищем опытного Senior разработчика или Team Lead для полного курирования разработки внутреннего сервиса компании. Мы готовы рассмотреть разные стэки, преимущественно Python, Node.js или PHP. Основные требования: Отличное понимание Front-end части, фреймворков Angular/Vue/React.Опыт разработки на одном из Back-end языков (преимущественно ...
Конвертация файлов gltf в usdz
Ищу специалиста для конвертации на сервере gltf в usdzформат. На сервере уже находятся загруженные gltf файлыи нужно чтобы можно было их экспортировать в usdz форма. Уже есть готовые
конвертер онлайн и на github то жеесть библиотеке. Сервер Linux. Пишитесразу цену и срок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ответ должен содержать код и текстовый файл в котором Вы рассказываете, как это всё работает. Задание: Взять произвольное изображение и выделить на нем границы предметов. Вывести исходное и полученное изображение на экран.Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть предварительное решение счетной задачи, необходимо понять насколько можно ускорить вычисления на GPU и как это лучше организовать.Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Алгоритм нахождения кратчайшего пути Флойда на c++ с восстановлением пути (графы) 2.Алгоритм нахождения кратчайшего пути Форда Беллмана на c++ с восстановлением пути (графы) 3. Форд фалкерсон на с++ В каждом алгоритме вводится ...Системное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
При помощи Win api создать на форме окно под курсором мыши котрого отображается в шестнадцатиричном коде цвет на котором находиться указатель мыши.Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Моделирование сетевого взаимодействия процессов по сети на основе сокетного TCP-соединения Предмет – системное программирование, так что язык должен быть относительно низкоуровневым, хотя С++ должен подойти Структура проекта такова: Введение- кратко описываете ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать аналог имеющегося скрипта https://lgcp.ru (Там все подробно расписано). Также необходимо сделать веб привязку. То есть люди получают скрипт и он доступен только по ip vds который они указали. Рассмотрю все предложения.Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задания указаны в прикрепленных файлах 1 вариантСистемное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написать турнирную таблицу используя Windows Forms в Visual Studio.Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Программная поддержка процесса коммуникации с клиентами предприятия от вас требуется программа без наворотов, скрины что она работает ( возможно видео ее работы) и схемы как в примере сделать нужно ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад