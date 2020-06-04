Конвертация файлов gltf в usdz

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Закрыт1 заявка614 просмотров

Ищу специалиста для конвертации на сервере gltf в usdzформат. На сервере уже находятся загруженные gltf файлыи нужно чтобы можно было их экспортировать в usdz форма. Уже есть готовые

конвертер онлайн и на github то жеесть библиотеке. Сервер Linux. Пишитесразу цену и срок

Linux
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bigbird
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Иван
 
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