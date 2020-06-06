Очереди сообщений (Лабораторная работа на С)

Необходимо выполнить лабораторную работу на C по теме Очереди сообщений.

ОС Linux, 11 заданий, каждое задание в отдельном файле. Компиляция должна быть доступна через командную строку linux (например по команде gcc -g q1.c -o q1). Компиляция без варнингов.

Необходимо написать код, пояснения работы кода, при необходимости ответ на вопросы в задании.

Выполнение работы по материалам книги А. Робачевский. Операционная система Unix. стр 249 (по файлу 260) раздел сообщения.

Работа может быть выполнена на Ubuntu 18.04 или на других современных операционных системах linux

Выполнение работы до 7 июня 2020 23:00. крайний срок 8 июня до 13:00 МСК

Бюджет обсуждаем, при условии соблюдения сроков хорошая оплата.