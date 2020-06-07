Добрый день! Нужна помощь в выполнении курсовой работы по системному программированию.Количество страниц: 40Описание работы:Моделирование сетевого взаимодействия процессов по сети на основе сокетного TCP-соединения Предмет – системное программирование, так что язык должен быть относительно низкоуровневым, хотя С++ должен подойти Структура проекта такова: Введение- кратко описываете проблему, показываете ее актуальность. Раздел 1 . Анализ предметной области. Описываете методы-аналоги. Например, Синхронизация потоков. Можете начать с определения потока, какие методы синхронизации используются, описать их вкратце. и Постановка задачи. Раздел 2. Выбор программного средства + проектирование (алгоритмы работы программы). Раздел 3. Здесь 3.1. Описание работы программы - небольшие куски кода с описанием их работы. 3.2. - Руководство пользователя- со скриншотами. Описание: Один процесс работает как сервер и обслуживает процессы-клиенты. Каждый процесс-клиент передает на сервер случайное целое число в диапазоне от 1 до 100. Сервер возводит его в квадрат и возвращает клиенту. Клиент выводит на консоль исходное число и значение, возвращенное сервером. Через некоторое случайное время клиент повторяет запрос, но с другим числом. Вывести результаты работы всего комплекса, ограничив число запросов клиентов, равным 10. В отчете описать технологию сокетного TCP-взаимодействия, основные API, привести листинг программы с описанием ее работы, привести скриншоты, показывающие работу системы в динамике.