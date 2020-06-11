Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей Входные данные: будут даны изображения. Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час. "Выходные данные: Определить на изображении: ...
Интеграция для телефонии 3CX, обзвон
Было:
пхп скрипт через ami вызывал екстешен на астреске, передавал номер NNN и цифровой код ABCD. Астериск делал дозвон на указанный номер абонента NNN и проговаривал код активации. Все фразы и цифры хранятся локально. Голосовое сообщение в таком виде: фраза1 + цифраA + цифраB + цифраC + цифраD + фраза2 +цифраA + цифраB + цифраC + цифраD + фраза3+ пауза 15сек (ждем нажатие добавочного номера для IVR) + кладем трубку.
Надо:
все тоже самое для 3CX (последняя версия)
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