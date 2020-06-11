Интеграция для телефонии 3CX, обзвон

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Закрыт1 заявка785 просмотров

Было:

пхп скрипт через ami вызывал екстешен на астреске, передавал номер NNN и цифровой код ABCD. Астериск делал дозвон на указанный номер абонента NNN и проговаривал код активации. Все фразы и цифры хранятся локально. Голосовое сообщение в таком виде: фраза1 + цифраA + цифраB + цифраC + цифраD + фраза2 +цифраA + цифраB + цифраC + цифраD + фраза3+ пауза 15сек (ждем нажатие добавочного номера для IVR) + кладем трубку.

Надо:

все тоже самое для 3CX (последняя версия)

AsteriskPHP
5 лет назад
Dm1979
Гущин 
45 лет
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Был
2 года назад

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Мирный
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад