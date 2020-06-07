Linux файловый сервер HTTP, FTP

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Доброго времени суток.

Требуется настроить сервер CentOS Linux 7.8.

1.      Настроить web-сервер с древовидной структурой каталогов, позволяющий скачивать файлы по HTTP.

2.      Настроить FTP-сервер в той же древовидной структуре каталогов, позволяющий скачивать  те же файлы по FTP без авторизации.

3.      Написать bash скрипт, который создает пользователя с полным доступом по FTP к одной из веток в древовидной структуре каталогов, начиная с указанного каталога и включая все входящие в эту ветку подкаталоги.

4.      Написать bash скрипт, который проверяет указанный каталог и все входящие в эту ветку подкаталоги. Ищет все файлы, находящиеся там. Создает для каждого файла в том же каталоге тестовый файл с именем «исходное_имя_файла.info» с содержанием: «исходное_имя_файла»и MD5 хеш-сумма этого файла. Если это уже не сделано.

5.      Настроить обмен этими файлами на основе протокола BitTorrent.

Пункты расположены в порядке убывания важности, но сделать нужно минимум первые 4 пункта.

Выполнить настройку в сессии TeamViewer или AmmyyAdmin, чтобы было понятно, как настраивать эти сервисы и, при необходимости, повторить настройку.

CentOSLinux
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