Linux файловый сервер HTTP, FTP

Доброго времени суток.

Требуется настроить сервер CentOS Linux 7.8.

1. Настроить web-сервер с древовидной структурой каталогов, позволяющий скачивать файлы по HTTP.

2. Настроить FTP-сервер в той же древовидной структуре каталогов, позволяющий скачивать те же файлы по FTP без авторизации.

3. Написать bash скрипт, который создает пользователя с полным доступом по FTP к одной из веток в древовидной структуре каталогов, начиная с указанного каталога и включая все входящие в эту ветку подкаталоги.

4. Написать bash скрипт, который проверяет указанный каталог и все входящие в эту ветку подкаталоги. Ищет все файлы, находящиеся там. Создает для каждого файла в том же каталоге тестовый файл с именем «исходное_имя_файла.info» с содержанием: «исходное_имя_файла»и MD5 хеш-сумма этого файла. Если это уже не сделано.

5. Настроить обмен этими файлами на основе протокола BitTorrent.

Пункты расположены в порядке убывания важности, но сделать нужно минимум первые 4 пункта.

Выполнить настройку в сессии TeamViewer или AmmyyAdmin, чтобы было понятно, как настраивать эти сервисы и, при необходимости, повторить настройку.