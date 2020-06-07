Добрый день! Нужна помощь в выполнении курсовой работы по системному программированию.Количество страниц: 40Описание работы:Моделирование сетевого взаимодействия процессов по сети на основе сокетного TCP-соединения Предмет – системное программирование, так что язык должен быть относительно низкоуровневым, хотя ...
Linux файловый сервер HTTP, FTP
Доброго времени суток.
Требуется настроить сервер CentOS Linux 7.8.
1. Настроить web-сервер с древовидной структурой каталогов, позволяющий скачивать файлы по HTTP.
2. Настроить FTP-сервер в той же древовидной структуре каталогов, позволяющий скачивать те же файлы по FTP без авторизации.
3. Написать bash скрипт, который создает пользователя с полным доступом по FTP к одной из веток в древовидной структуре каталогов, начиная с указанного каталога и включая все входящие в эту ветку подкаталоги.
4. Написать bash скрипт, который проверяет указанный каталог и все входящие в эту ветку подкаталоги. Ищет все файлы, находящиеся там. Создает для каждого файла в том же каталоге тестовый файл с именем «исходное_имя_файла.info» с содержанием: «исходное_имя_файла»и MD5 хеш-сумма этого файла. Если это уже не сделано.
5. Настроить обмен этими файлами на основе протокола BitTorrent.
Пункты расположены в порядке убывания важности, но сделать нужно минимум первые 4 пункта.
Выполнить настройку в сессии TeamViewer или AmmyyAdmin, чтобы было понятно, как настраивать эти сервисы и, при необходимости, повторить настройку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас гео-распределенные highload бекенды, принимающие каждую секунду десятки тысяч запросов на подбор рекламного предложения, терабайты данных в DWH, сервисы их эффективно обрабатывающие. Ищем Devops инженера. Первые задачи будут по проектными, ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать простой батник для перезагрузки usb модема от мегафон.Системное программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить лабораторную работу на C по теме Очереди сообщений. ОС Linux, 11 заданий, каждое задание в отдельном файле. Компиляция должна быть доступна через командную строку linux (например по команде gcc -g q1.c -o ...Закрыт5 лет назад
Surface не запуcается Windows 10 требует BitLocker но он утерянЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста для конвертации на сервере gltf в usdzформат. На сервере уже находятся загруженные gltf файлыи нужно чтобы можно было их экспортировать в usdz форма. Уже есть готовые конвертер онлайн и на github то ...Закрыт5 лет назад
Ищем опытного Senior разработчика или Team Lead для полного курирования разработки внутреннего сервиса компании. Мы готовы рассмотреть разные стэки, преимущественно Python, Node.js или PHP. Основные требования: Отличное понимание Front-end части, фреймворков Angular/Vue/React.Опыт разработки на одном из Back-end языков (преимущественно ...Системное программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ответ должен содержать код и текстовый файл в котором Вы рассказываете, как это всё работает. Задание: Взять произвольное изображение и выделить на нем границы предметов. Вывести исходное и полученное изображение на экран.Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть предварительное решение счетной задачи, необходимо понять насколько можно ускорить вычисления на GPU и как это лучше организовать.Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Алгоритм нахождения кратчайшего пути Флойда на c++ с восстановлением пути (графы) 2.Алгоритм нахождения кратчайшего пути Форда Беллмана на c++ с восстановлением пути (графы) 3. Форд фалкерсон на с++ В каждом алгоритме вводится ...Системное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад