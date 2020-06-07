Ethereum switch mining pools and proxy share filter

Нужно реализовать сервис для переключения между майнинг пулами с сервиса оренды мощностей nicehash.Количество майнеров при переключении пропадать не должно в ордере на nicehash. При смене пула на сервисе, ордер на nicehash должен стабильно работать дальше.Реализовать скорее можно с помощью node stratum proxy.Вторая задача - фильтрация присланных шар от майнера. Задаем сложность шары и фильтруем отправку шары на пул по размеру.Также необходимо реализовать скрытие мощности майнера.Дополнительно нужно вести все логи на сервисе. Озвучивайте цену за данный сервис. Не беспокоить, если нету опыта работы в данной сфере.