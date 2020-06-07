Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках

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Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей

Входные данные: будут даны изображения.

Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час.

"Выходные данные: Определить на изображении:

1. Текст

2. Логотип бренда

3. Объекты ( например: человек, машина, здание, еда и т.п.)"

Необходимые данные:

id и наименование пользователя

id и наименование  сообщества

id и наименование  автора

текст публикации

ссылка на публикацию

кол-во репостов

кол-во лайков

кол-во комментарии

дата публикации

дата сбора данных.

Требования к системе:

Проверка и обогащение 100 000 (сто тысяч) профилей в течении одного часа

Язык программирования Python

Оптимальное расходование серверных мощностей

Возможность горизонтального масштабирования системы

Взаимодействие с внешней системой RestAPI

Читабельный код

Документирование кода

Документация к системе

*Серверные мощности будут предоставлены.

Сроки и этапы работ:

1. Разработка (1-2 месяца)

2. Внедрение (1-2 недели)

3. Сопровождение (3 месяца)

Python
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