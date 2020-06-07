Доброго времени суток. Требуется настроить сервер CentOS Linux 7.8. 1. Настроить web-сервер с древовидной структурой каталогов, позволяющий скачивать файлы по HTTP. 2. Настроить FTP-сервер в той же древовидной структуре каталогов, позволяющий скачивать те же ...
Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках
Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей
Входные данные: будут даны изображения.
Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час.
"Выходные данные: Определить на изображении:
1. Текст
2. Логотип бренда
3. Объекты ( например: человек, машина, здание, еда и т.п.)"
Необходимые данные:
id и наименование пользователя
id и наименование сообщества
id и наименование автора
текст публикации
ссылка на публикацию
кол-во репостов
кол-во лайков
кол-во комментарии
дата публикации
дата сбора данных.
Требования к системе:
Проверка и обогащение 100 000 (сто тысяч) профилей в течении одного часа
Язык программирования Python
Оптимальное расходование серверных мощностей
Возможность горизонтального масштабирования системы
Взаимодействие с внешней системой RestAPI
Читабельный код
Документирование кода
Документация к системе
*Серверные мощности будут предоставлены.
Сроки и этапы работ:
1. Разработка (1-2 месяца)
2. Внедрение (1-2 недели)
3. Сопровождение (3 месяца)
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