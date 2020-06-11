Обслуживание виртуализированной серверной системы, DevOP, SysOP, Linux

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки709 просмотров

Обслуживание существующей виртуализированной серверной системы DevOP, SysOP на Linux

Обновить установку

Внедрение новых услуг

Оптимизация серверной системы

Перевод на другой сервер или в облачном решении

Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д.  

Оплата договорная, достойная.

Linux
5 лет назад
Abcbaugroup
Владимир 
59 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
60 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад