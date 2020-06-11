Обслуживание виртуализированной серверной системы, DevOP, SysOP, Linux

Нужно реализовать сервис для переключения между майнинг пулами с сервиса оренды мощностей nicehash.Количество майнеров при переключении пропадать не должно в ордере на nicehash. При смене пула на сервисе, ордер на nicehash должен стабильно работать дальше.Реализовать скорее ...