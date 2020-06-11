Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей Входные данные: будут даны изображения. Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час. "Выходные данные: Определить на изображении: ...
Обслуживание виртуализированной серверной системы, DevOP, SysOP, Linux
Обслуживание существующей виртуализированной серверной системы DevOP, SysOP на Linux
Обновить установку
Внедрение новых услуг
Оптимизация серверной системы
Перевод на другой сервер или в облачном решении
Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д.
Оплата договорная, достойная.
Заявки фрилансеров
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