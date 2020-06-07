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Добавить поддержку асик майнинга в tkeycoin кошелек на linux
Необходимо добавить поддержку асик майнинга в tkeycoin кошелек на linux
Сайт : tkeycoin.com
Так же есть github.com у ткей коин,но там не полные исходники.Полные есть у меня в rar архиве.Нужно сделать как бы новый tkeycoin кошелек на linux,с поддержкой асик майнинга без форка сети,тот же самый блокчейн ткейкоин что и сейчас.Алгоритм ткей коин : sha256
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