Необходимо добавить поддержку асик майнинга в tkeycoin кошелек на linux

Сайт : tkeycoin.com

Так же есть github.com у ткей коин,но там не полные исходники.Полные есть у меня в rar архиве.Нужно сделать как бы новый tkeycoin кошелек на linux,с поддержкой асик майнинга без форка сети,тот же самый блокчейн ткейкоин что и сейчас.Алгоритм ткей коин : sha256