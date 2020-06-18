Есть набор пхп скриптов и кодеров , они в винде по планировщику ищут в папке файлы видео, при нахождении кодируют эти файлы и перемещают результат кодирования в другую папку с аналогичными атрибутами но в другом ...
Настройка Astra Linux SE 1.6
Провести 2 настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6, результат прислать в виде двух документов Word, в которых отразить каждый шаг настройки со скринами, описанием каждого шага настройки и результат настройки.
№ 1 Реализовать контроль за функционированием приложений,предоставляющих информацию о фактах НСД, путем мониторинга их запуска и/или наличия в системной памяти, в частности, утилиты ведения журналов (syslog) и программы «Унифицированное приложение пользователя», а также контроль сообщений от самого ядра (со встроенной подсистемой parsec) о фактах НСД.
№ 2 Реализовать регистрацию пароля, предъявленного при неуспешнойпопытке входа в ОС. Это возможно сделать штатными средствами ОС СН Astra Linux SE. Для настройки дополнительных сообщений о неправильно введенном пароле в лог при прохождении пам-стека (логине), в самой ОС
требуется установить пакет libpam-addlog, входящий в состав дистрибутива. Далее, необходимо включить дополнительное протоколирование. Необходимо отредактировать файл /etc/pam.d/commonauth, предварительно создав его резервную копию, посредством
добавления строки auth optional pam_addlog.so authtok
После настройки в /var/log/auth.log будут появляться сообщения о событиях
ввода ошибочного пароля, как при локальной аутентификации, так и при доменной
– на контроллере домена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $2500
Ищем в команду ( рекламная компания с иностранным капиталом) python кодера - компьютерное зрение. Удаленная работа, зарплата от 2000$ до 2500$ в месяц.Системное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Плагин уже существует для PowerPoint, вы можете проверить функциональность здесь: https://www.mauriziolacava.com/en/powerpoint-addin/ Целью проекта: - повторить тот же самый точный плагин PowerPoint с теми же функциями ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Мне нужны функции : 1) Вол-Хак 2) Наводка на игроков,типа зажим 3) Видно здоровье 4) Aim Bot 5) Без перезарядки 6) Скорострельно стреляют пистолеты 7) С клавишой нажать ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Для разработки корпоративного ПО, на длительный срок,компания ищет программиста-разработчика на C#, ASP.NET. Необходимо будет написать систему CRM с дополнительными модулями. Стоимость работы 150 000 руб. в месяц. Обязанности: ...Закрыт5 лет назад
Требуется разработка фронтенд разработка (верстка) образовательного агрегатора. Дизайн проекта готов, над бэкендом работаем. Используемый стек технологий описан ниже. Обязательно: Уметь использовать нативный js и не подключать ради одной ...Закрыт5 лет назад
- $400
Нужна программа которая будет подменять данные, которые пытается собрать с компьютера другая программа, а конекретно: wow.exe - игровой процесс world of warcraft . Нужно перехватить вызовы winapi и подставить свои, ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо добавить поддержку асик майнинга в tkeycoin кошелек на linux Сайт : tkeycoin.com Так же есть github.com у ткей коин,но там не полные исходники.Полные есть у меня в rar архиве.Нужно сделать как бы ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Обслуживание существующей виртуализированной серверной системы DevOP, SysOP на Linux Обновить установку Внедрение новых услуг Оптимизация серверной системы Перевод на другой сервер или в облачном решении Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и ...Закрыт5 лет назад