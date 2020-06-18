Настройка Astra Linux SE 1.6

Провести 2 настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6, результат прислать в виде двух документов Word, в которых отразить каждый шаг настройки со скринами, описанием каждого шага настройки и результат настройки.

№ 1 Реализовать контроль за функционированием приложений,предоставляющих информацию о фактах НСД, путем мониторинга их запуска и/или наличия в системной памяти, в частности, утилиты ведения журналов (syslog) и программы «Унифицированное приложение пользователя», а также контроль сообщений от самого ядра (со встроенной подсистемой parsec) о фактах НСД.

№ 2 Реализовать регистрацию пароля, предъявленного при неуспешнойпопытке входа в ОС. Это возможно сделать штатными средствами ОС СН Astra Linux SE. Для настройки дополнительных сообщений о неправильно введенном пароле в лог при прохождении пам-стека (логине), в самой ОС

требуется установить пакет libpam-addlog, входящий в состав дистрибутива. Далее, необходимо включить дополнительное протоколирование. Необходимо отредактировать файл /etc/pam.d/commonauth, предварительно создав его резервную копию, посредством

добавления строки auth optional pam_addlog.so authtok

После настройки в /var/log/auth.log будут появляться сообщения о событиях

ввода ошибочного пароля, как при локальной аутентификации, так и при доменной

– на контроллере домена.