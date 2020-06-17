Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей Входные данные: будут даны изображения. Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час. "Выходные данные: Определить на изображении: ...
Вакансия: «Программист-разработчик ASP.NET С#»
Для разработки корпоративного ПО, на длительный срок,компания ищет программиста-разработчика на C#, ASP.NET. Необходимо будет написать систему CRM с дополнительными модулями.
Стоимость работы 150 000 руб. в месяц.
Обязанности:
Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартныхзадач;
Участвовать в проектировании архитектуры продуктов;
Проектировать и проводить рефакторинг;
Работа с чужим кодом в рамках проектов;
Проводить code-review.
Требования:
Опыт с Devexpress Web Forms.
Опыт разработки коммерческого ПО не менее 5 лет;
Опыт работы и проектирования реляционных баз данных(используем MSSQL (Azure));
Опыт проектирования и разработки пользовательскихинтерфейсов.
Опыт организации процесса разработки;
Умение работать в команде, давать обратную связь.
Временная разница по МСК +- 3 часа.
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