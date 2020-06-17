Вакансия: «Программист-разработчик ASP.NET С#»

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки689 просмотров

Для разработки корпоративного ПО, на длительный срок,компания ищет программиста-разработчика на C#, ASP.NET. Необходимо будет написать систему CRM с дополнительными модулями.  

Стоимость работы 150 000 руб.  в месяц.  

Обязанности:

Писать код, брать на себя реализацию сложных и нестандартныхзадач;

Участвовать в проектировании архитектуры продуктов;

Проектировать и проводить рефакторинг;

Работа с чужим кодом в рамках проектов;

Проводить code-review.

 

Требования:

Опыт с Devexpress Web Forms.

Опыт разработки коммерческого ПО не менее 5 лет;

Опыт работы и проектирования реляционных баз данных(используем MSSQL (Azure));

Опыт проектирования и разработки пользовательскихинтерфейсов.

Опыт организации процесса разработки;

Умение работать в команде, давать обратную связь.

Временная разница по МСК +- 3 часа.

ASP.NET
5 лет назад
Sergey_Dorf
Сергей 
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4 года назад

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