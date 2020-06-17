Требуется разработка фронтенд разработка (верстка) образовательного аг

Требуется разработка фронтенд разработка (верстка) образовательного агрегатора. Дизайн проекта готов, над бэкендом работаем.

Используемый стек технологий описан ниже.

Обязательно:

Уметь использовать нативный js и не подключать ради одной функции jQuery (было бы отлично, если бы вообще не подключали)

Опыт настройки webpack

Опыт работы с терминалом Linux (Mac os)

На проекте используются web sockets, демо код для них написан, необходимо будет его переносить под конкретную задачу

Желательно:

Минимальные знания о docker и docker-compose (умение запустить, остановить контейнер. Знать как в него попасть)

Так же на проекте будут два SPA приложения: личный кабинет и одна большая форма со всеми возможными типами инпутов. Они будут написаны с использованием react.js

Если вы подходите под требования, готов прислать дизайн для оценки стоимости.