Требуется разработка фронтенд разработка (верстка) образовательного аг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется разработка фронтенд разработка (верстка) образовательного агрегатора. Дизайн проекта готов, над бэкендом работаем.

 

Используемый стек технологий описан ниже.

 

Обязательно:

Уметь использовать нативный js и не подключать ради одной функции jQuery (было бы отлично, если бы вообще не подключали)

Опыт настройки webpack

Опыт работы с терминалом Linux (Mac os)

На проекте используются web sockets, демо код для них написан, необходимо будет его переносить под конкретную задачу

Желательно:

Минимальные знания о docker и docker-compose (умение запустить, остановить контейнер. Знать как в него попасть)

Так же на проекте будут два SPA приложения: личный кабинет и одна большая форма со всеми возможными типами инпутов. Они будут написаны с использованием react.js

Если вы подходите под требования, готов прислать дизайн для оценки стоимости.

 

DockerJavaScriptjQueryLinux
5 лет назад
guest_15831509632043
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Сергей
 
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Дмитрий
 
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