Python кодер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок1262 просмотра

Ищем в команду ( рекламная компания с иностранным капиталом) python кодера - компьютерное зрение. Удаленная работа, зарплата от 2000$ до 2500$ в месяц.

Python
5 лет назад
guest_15925616521637
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Заявки фрилансеров

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