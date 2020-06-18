Разработать аддон / плагин для Powerpoint

Плагин уже существует для PowerPoint, вы можете проверить функциональность здесь:

https://www.mauriziolacava.com/en/powerpoint-addin/

Целью проекта:

- повторить тот же самый точный плагин PowerPoint с теми же функциями

Также интересно можете ли вы повторить лицензирование с помощью ключа. Часть функционала не работает пока не введешь лицензированный ключ. Чтобы понять о чем я, пожалуйста, скачайте пробную версию плагина и попробуйте несколько минут им попользоваться. Уверен, вы поймете, о чем я.

Насколько я знаю, аддон создавался на C#

благодарю вас,

Дмитрий