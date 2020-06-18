Построить систему распознавания текстов и объектов на картинках публикаций из СМИ и соцсетей Входные данные: будут даны изображения. Скорость работы: скорость распознования 10 000 изображении в час. "Выходные данные: Определить на изображении: ...
Разработать аддон / плагин для Powerpoint
Плагин уже существует для PowerPoint, вы можете проверить функциональность здесь:
https://www.mauriziolacava.com/en/powerpoint-addin/
Целью проекта:
- повторить тот же самый точный плагин PowerPoint с теми же функциями
Также интересно можете ли вы повторить лицензирование с помощью ключа. Часть функционала не работает пока не введешь лицензированный ключ. Чтобы понять о чем я, пожалуйста, скачайте пробную версию плагина и попробуйте несколько минут им попользоваться. Уверен, вы поймете, о чем я.
Насколько я знаю, аддон создавался на C#
благодарю вас,
Дмитрий
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