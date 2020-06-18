Разработать аддон / плагин для Powerpoint

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка649 просмотров

Плагин уже существует для PowerPoint, вы можете проверить функциональность здесь:

https://www.mauriziolacava.com/en/powerpoint-addin/

Целью проекта:

- повторить тот же самый точный плагин PowerPoint с теми же функциями

Также интересно можете ли вы повторить лицензирование с помощью ключа. Часть функционала не работает пока не введешь лицензированный ключ. Чтобы понять о чем я, пожалуйста, скачайте пробную версию плагина и попробуйте несколько минут им попользоваться. Уверен, вы поймете, о чем я.

Насколько я знаю, аддон создавался на C# 

благодарю вас,

Дмитрий

PowerPoint
5 лет назад
guest_15925186537986
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад