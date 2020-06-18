Контроллер заряда аккумуляторов, балансир.

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Здравствуйте!

Необходимо разработать плату для управления сборки аккумуляторов: балансировка, зарядка, разрядка. Написать для этой платы прошивку + отправлять данные по gsm/wi-fi модулю. 

5 лет назад
biz_o
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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