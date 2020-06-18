Правка php скриптов для видео кодирования

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Закрыт1 заявка773 просмотра

Есть набор пхп скриптов и кодеров , они в винде по планировщику ищут в папке файлы видео, при нахождении кодируют эти файлы и перемещают результат кодирования в другую папку с аналогичными атрибутами но в другом диске, а исходный файл удаляют.

1 - надо доработать скрипт для уменьшения количества копий в процессе кодирования.

2 - Оптимизировать поиск ..связан с индексированием..

PHP
5 лет назад
guest_15925927250452
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад