Правка php скриптов для видео кодирования

Есть набор пхп скриптов и кодеров , они в винде по планировщику ищут в папке файлы видео, при нахождении кодируют эти файлы и перемещают результат кодирования в другую папку с аналогичными атрибутами но в другом диске, а исходный файл удаляют.

1 - надо доработать скрипт для уменьшения количества копий в процессе кодирования.

2 - Оптимизировать поиск ..связан с индексированием..