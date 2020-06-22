Ищем разработчика python уровня middle или выше (командная разработка)

Нужен python разработчик уровня middle или выше. Основные архитектурные решения для проекта уже приняты, проект находится в стадий препродакшена. Необходимо участвовать в улучшений и добавлений новых фич. Используемые технологий и инструменты:

- Django + Django Rest Framework

- Celery

- Mariadb

- Redis (знание lua скриптинга будет плюсом)

- Rabbitmq

Требования:

- Чистый код

- Покрытие кода с юнит тестами

Разработка ведется в gitlab: репозиторий, CI/CD, трэкинг задач.

Необходимо выделить минимум 4-5 часов в день, можно и на fulltime.

Оплата обсуждается в зависимости от квалификаций. В среднем ~$10 за час.