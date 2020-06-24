Провести 2 настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6

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Провести настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6, результат прислать в виде двух документов Word, в которых отразить каждый шаг настройки со скринами, описанием каждого шага настройки и результат настройки.

Реализовать в ОС Astra Linux SE 1.6 автоматизированный анализ журналов

регистрации:

/var/log/postgresql/postgresql-9.5-main.log

/var/log/syslog.log

/var/log/auth.log

/var/log/parsec/kernel.mlog

/var/log/parsec/user.mlog

Выполнение не позднее 23:59 24.06.2020

LinuxPostgreSQL
5 лет назад
guest_15929160864134
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5 лет назад

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