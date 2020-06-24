Провести 2 настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6

Добрый день! Необходимо преобразовать несколько индикаторов из кода TradingView в код индикатора Thinkorswim. Также есть несколько индикаторов, которые необходимо преобразовать из кода индикатора Thinkorswim в код TradingView. Если договоримся по цене, то отдам сразу заказ на ...