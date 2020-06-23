Создать диаграммы IDEF0 и IDEF3 в BPWIN

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Закрыт1 заявка1046 просмотров

Обязательно отличное знание Allfusion Modeler!

Необходимо создать диаграммы на тему:

"ИС обслуживания корпоративных клиентов Ресторана."

Должно быть следующее:

- прием по телефону заявок на корпоративное обслуживание;

- формирование заказа блюд на корпоративное обслуживание;

- расчет стоимости заказа;

- формирование потребности в продуктах на заказ по технологической карте на блюда;

- ведение склада продуктов на складе с учетом срока годности;

- формирование потребности в закупках продуктов на следующую неделю;

- оприходование продуктов на складе.

Срок до 01.07.20, 23:00

5 лет назад
guest_15935237107256
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Руслан
 
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