Нужен python разработчик уровня middle или выше. Основные архитектурные решения для проекта уже приняты, проект находится в стадий препродакшена. Необходимо участвовать в улучшений и добавлений новых фич. Используемые технологий и инструменты: - Django + ...
Доработать программу на C#
Есть проект на C#, который нужно доработать (если в краце – запрограммировать кнопку на добавление элементов с главной формы на дополнительную ("Archive" (её нужно создать, а так же кнопку перехода на эту форму)) и обратно). Так же нужна блок схема алгоритма всего проекта в целом.
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