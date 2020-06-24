Доработать программу на C#

Есть проект на C#, который нужно доработать (если в краце – запрограммировать кнопку на добавление элементов с главной формы на дополнительную ("Archive" (её нужно создать, а так же кнопку перехода на эту форму)) и обратно). Так же нужна блок схема алгоритма всего проекта в целом.