C++

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка1056 просмотров

Прикрепленном файле всё написано, сдать нужно в понедельник, завтра должна быть робота уже)

5 лет назад
guest_15936873639063
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_res
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$17
1 день

Заявки фрилансеров

alex_res
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад